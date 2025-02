Grande BH: acidente com caminhão-baú deixa dois feridos na BR-381

Um acidente na tarde desta quarta-feira (5/2), envolvendo um caminhão-baú, no KM 518, da BR-381, em Igarapé, na Grande BH, deixou duas pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo transportava água mineral e estava no sentido BH da via.









Uma equipe dos bombeiros encontrou um homem, de aproximadamente 40 anos, fora do veículo e que apresentava confusão mental. Uma passageira, não identificada, estava presa às ferragens na região da pelve, além de apresentar fraturas nas pernas.

Três equipes dos bombeiros estão no local e fizeram o resgate da passageira. Ela foi entregue à equipe do Samu e levada ao hospital. A unidade de saúde não foi divulgada. Também não há informações sobre a dinâmica do acidente.