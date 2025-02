Três pessoas morrem em batida entre carro e caminhão na BR-040

Três pessoas morreram em uma batida entre um carro e um caminhão na rodovia BR-040, na altura de Paracatu nessa terça-feira (4/2). O acidente aconteceu em uma ultrapassagem.



O caso foi registrado no KM 24, da BR-040. O carro ia de Brasília (DF) para Belo Horizonte, enquanto o caminhão ia em sentido contrário.



O veículo de passeio não conseguiu finalizar uma ultrapassagem, o motorista perdeu o controle do carro e bateu no veículo de carga.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão não teve ferimentos, contudo, todos que estavam no outro automóvel, sendo um homem de 28 anos, uma mulher de 20 e uma criança de 3 anos, morreram no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O trânsito ficou complicado no trecho enquanto havia o atendimento e retirada dos veículos da via.