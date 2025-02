Paciente denuncia demora no atendimento em UPA de Santa Luzia

Júlio Moreira

Na madrugada dessa terça-feira (5/2), um homem que sofreu uma crise renal reclamou da demora no atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH. O caso foi registrado em vídeo pelo borracheiro Fabrício Bom Pastor, que estava na unidade no momento.

De acordo com Bom Pastor, o paciente chegou à UPA por volta das 23h30, mas deixou o local às 3h30 sem ter recebido atendimento. Visivelmente debilitado e revoltado com a longa espera, ele expressou sua indignação.

Horas depois, por volta das 5h, o homem retornou à unidade acompanhado do pai e, dessa vez, conseguiu ser atendido. Após avaliação médica, foi diagnosticado com cólica renal.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Santa Luzia, que respondeu. Segundo a administração municipal, “a Secretaria (de Saúde) está ciente do ocorrido na UPA São Benedito e instaurou uma sindicância para apurar as razões do não atendimento emergencial, bem como identificar os responsáveis. Após a conclusão do processo, as medidas cabíveis serão adotadas”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia