Minas: 81 cidades estão sob alerta de chuvas intensas nesta quarta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quarta-feira (5/2) um alerta amarelo, que representa ‘perigo potencial’, de chuvas intensas para 81 cidades de Minas Gerais (confira lista completa abaixo). O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira (6).

Segundo o Inmet, as Regiões do Triângulo Mineiro e Sul de Minas poderão receber chuva entre 20 e 30 mm/h com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Instituto orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda devido ao risco de queda e descargas elétricas. Aparelhos eletrônicos ligados à tomada também devem ser evitados.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades em alerta:

Albertina

Andradas

Araporã

Bocaina de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Centralina

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Estiva

Extrema

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Gurinhatã

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipiaçu

Ipuiúna

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Ituiutaba

Iturama

Jacutinga

Limeira do Oeste

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Alegre de Minas

Monte Sião

Munhoz

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Pedralva

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São José do Alegre

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Tocos do Moji

Toledo

Tupaciguara

Uberlândia

União de Minas

Virgínia

Wenceslau Braz