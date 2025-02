Policiais militares perseguem carro de BH a Congonhas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A BR-040, entre Belo Horizonte e Congonhas no sentido Rio de Janeiro, foi palco de cenas cinematográficas, graças a uma perseguição da Polícia Militar que começou no Bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte, atrás de um Honda HRV, que não obedeceu a uma ordem de parada. A perseguição aconteceu por 75 quilômetros e terminou em Congonhas, no Campo das Vertentes. Dois homens foram presos, de 25 2 29 anos.

Um viatura da Rotam fazia o patrulhamento no Bairro Betânia, quando, ao passarem pela Rua Édson Barreto Peixoto, desconfiaram do veículo, e deram ordem para que parassem.

O motorista não obedeceu. Acelerou o Honda HRV, tomando rumo da BR-040. A viatura foi no encalço e o alerta foi expedido na rede de rádio da corporação.

Imediatamente, o helicóptero Pégasus foi acionado. O Honda seguiu para a BR-040, no sentido Rio de Janeiro, com a viatura e o helicóptero no encalço. Um cerco foi montado em Congonhas, mas cidades que estavam no caminho, também foram alertadas.

Depois de passar pelo pedágio de Itabirito, sem parar, o motorista do Honda seguiu para Congonhas, onde acabou sendo interceptado, na Rua Joaquim Feliciano Seabra, Bairro Zé Arigó. Os dois ocupantes, de 25 e 29 anos foram rendidos. Com eles, foi apreendido um revólver e também foi encontrada uma barra de maconha no interior do veículo.

A mando do chefe

Ao serem presos, os dois homens foram separados. Um deles contou à PM que eles tinha saído de Conselheiro Lafaiete e ido a Belo Horizonte, para apanhar um comparsa do chefe do tráfico local, conhecido por “Sapo”.

Esse comparsa foi identificado e descobriu-se que ele é condenado e tem um mandado de prisão em aberto. No entanto, não foi encontrado. Segundo os dois homens presos, ele teria descido do carro antes do trevo de Congonhas.

Eles disseram, também, que a barra de maconha era desse homem e assumirem que a arma era deles. O Honda HRV, no entanto, era clonado e tinha sido roubado em setembro de 2024.