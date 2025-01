Uma perseguição, que contou com a participação de um helicóptero da Polícia Militar, terminou com tiroteio e a morte do fugitivo Eduardo Martinez Valdivieso, de 45 anos. O incidente ocorreu na noite de sábado (18/1), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A situação começou quando policiais desconfiaram de uma caminhonete Hilux, um veículo frequentemente visado por ladrões, que circulava pela BR-040, na altura de Ribeirão das Neves, e tentou fugir ao perceber a presença de uma viatura militar.





Ao perceberem a Hilux, os policiais se aproximaram e deram ordem de parada ao motorista, que não a obedeceu. O condutor iniciou a fuga, e os militares o seguiram por cerca de 15 quilômetros.

Um alerta de rádio foi emitido pela viatura, e um cerco foi montado, com a participação do helicóptero da PM.

Quando se aproximava de Esmeraldas, o fugitivo entrou em uma estrada de terra, no Bairro Novo Oriente, e, em frente a um condomínio, abandonou o veículo e continuou a fuga a pé.

Ao se ver cercado, o homem começou a atirar contra os policiais militares, que revidaram, mas ninguém foi atingido. O fugitivo seguiu com a fuga e entrou em um barraco, onde foi acuado.





Eduardo então apontou a arma na direção dos militares, que, para se defenderem, atiraram e o atingiram. Ele tombou, foi preso pelos policiais, colocado na viatura e levado em direção a Esmeraldas para receber atendimento médico. No entanto, o fugitivo morreu antes de chegar ao hospital.

Um levantamento sobre a vida pregressa de Eduardo revelou que ele tinha passagens por adulteração de sinal identificador de veículo, vias de fato, agressão, além de registros por associação criminosa e roubo em São Paulo.

A caminhonete Hilux havia sido roubada no último dia 25 de janeiro, e a placa era clonada.

