Preso no Rio gerente do tráfico de drogas procurado pela polícia mineira

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O gerente do tráfico de drogas em bairros de Itabirito (MG), na Região Central de Minas, foi preso na tarde desta terça-feira na BR-040, no posto de pedágio de Bonito, no Rio de Janeiro. O foragido é considerado pela polícia de alta periculosidade e a prisão dele ocorreu por meio de um trabalho conjunto da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O fugitivo da Justiça era monitorado diariamente pela Diretoria de Inteligência (DINT) do 52º BPM, devido à gravidade de suas ações criminosas.

Na tarde dessa terça-feira (4/2), foi constatado que o suspeito estava em deslocamento para o Rio de Janeiro. A PRF foi acionada e, de possa da informação sobre o veículo em que ele estaria, o homem foi abordado no pedágio de Rio Bonito. O gerente do tráfico estava acompanhado de dois homens e, com ele, foi encontrado um revólver.

A tentativa de captura do criminoso acontecia há muito tempo, segundo a polícia. No entanto, ele sempre conseguia despistar e escapar. Em uma das vezes, a PM conseguiu apreender uma pistola israelense, municiada com 15 cartuchos intactos, um bloco de anotações da contabilidade de tráfico e um rádio comunicador do suspeito. Em outra ocorrência foi apreendido um veículo Tucson, com queixa de roubo, que tinha a placa clonada.

O homem foi encaminhado para a Polícia Civil, que investiga denúncias de envolvimento dele com um homicídio e um estupro.