PF e PM deflagram operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em mais uma etapa do combate ao tráfico de drogas, a Polícia Federal (PF) e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quarta-feira (5/2), a Operação Orient Express, que tem como alvos o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro em Belo Oriente, no Vale do Aço, em Minas Gerais.

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Única da Comarca de Açucena. Além disso, houve o sequestro de bens dos envolvidos.

O objetivo, segundo a PF, é desarticular uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas na região, que possivelmente utilizava “laranjas” para ocultar a origem ilícita dos recursos.

As investigações também apontam transações financeiras com indivíduos de outros estados, áreas de fronteira, ou seja, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás e São Paulo.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, cujas penas máximas somadas ultrapassam 25 anos de reclusão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia