Vídeo: distrito mineiro terá parque temático com réplicas de dinossauros

Um parque temático imersivo com o objetivo de transportar visitantes para a era dos dinossauros. Esta é a premissa do Uberaba Titan Parque, a ser inaugurado até o fim do ano em Peirópolis, distrito rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro.





O parque temático, que funcionará em uma área de 110 mil m², vai contar com 100 réplicas de dinossauros, sendo que alguns deles são mecatrônicos, ou seja, se movimentam e emitem sons.

As réplicas foram escolhidas levando em consideração todos os períodos os quais os dinossauros viveram: Triássico, Jurássico e Cretáceo, ocorridos entre 251 e 66 milhões de anos atrás.





O responsável pelo empreendimento, o empresário Hermany Andrade Júnior, conhecido como J. Júnior, enviou ao Estado de Minas alguns vídeos dos dinossauros mecatrônicos que foram importados e já chegaram a Uberaba.





“Nos próximos dias, vamos licitar uma empresa especializada em parques temáticos para administrar nosso parque imersivo, que está em obras e vai contar também com playground, restaurantes, bares, food trucks, entre outras lojas. Acredito que serão gerados no parque cerca de 100 empregos”, adiantou J. Júnior.





O Parque dos Dinossauros de Peirópolis já conta com dois lagos, uma pista de caminhada e o início de algumas edificações.





Como o parque é particular e não conta com verbas públicas, será cobrada entrada.





“A ideia é que várias atividades lúdicas explorem o universo dos dinossauros, com réplicas e atrações com os seres que habitaram a Terra, e também especificamente em Peirópolis e outros locais de Uberaba, há milhões de anos”, destacou o empresário responsável pelo empreendimento.





Maior sítio paleontológico urbano do Brasil





No começo de 2023, após a descoberta de 283 fósseis de dinossauros no município de Uberaba, a cidade se transformou no maior sítio paleontológico urbano do Brasil. A afirmação é do geólogo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis (CCCP) Luiz Ribeiro.





“Em 15 dias, o CCCP e Museu dos Dinossauros, localizados em Peirópolis receberam os quase 300 fósseis incrustados em mais de 250 blocos de rochas, localizadas durante todo o ano passado nas obras de construção do Conjunto Habitacional Tamareiras; nesse local, 467 casas populares estão sendo construídas”, contou Ribeiro, no início de fevereiro de 2023.





Esse material totalizou quase uma tonelada de rochas da Formação Uberaba. “Há materiais cranianos, fósseis bastante articulados de esqueletos de pequenos organismos que demandarão muito tempo e trabalho para retirá-los das rochas”, complementou.





Início





Segundo Ribeiro, os achados de fósseis de dinossauros na zona urbana de Uberaba aconteceram por acaso, sendo que tiveram início nas décadas de 1950 a 1970.





Em seguida, escavações para fundações de edifícios, hospitais, aberturas de ruas e avenidas, escavações de cisternas para captação de água, adutoras e até mesmo estádio de futebol, revelavam de forma contínua que Uberaba tinha em seu subsolo um grande sítio paleontológico, sobretudo de dinossauros.



Mas foi com a implantação do Centro de Pesquisas Paleontológicas Llwellyn Ivor Price e Museu dos Dinossauros no ano de 1992 pela Prefeitura de Uberaba, no distrito rural de Peirópolis, que essa realidade, segundo Luiz Ribeiro, começou a mudar, por meio de um processo de educação e sensibilização da comunidade para a conservação e a entrega desses achados ao Centro Price e Museu dos Dinossauros.