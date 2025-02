Homem é executado a tiros em bar e coautor do crime é preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 35 anos, identificado pela polícia como Dionathan Assis Magalhães, foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (5/2), em um bar da Avenida Alexandre Torquetti, no Bairro Alegre, em Timóteo, no Vale do Aço. Um suspeito de coautoria do crime foi preso.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, os suspeitos são dois homens, que chegaram ao bar em uma bicicleta. Eles pararam, sacaram os revólveres e começaram a atirar na vítima, que teve morte imediata. Os atiradores fugiram em direção à região chamada de Prainha.

Testemunhas que estavam no bar disseram aos policiais militares que os atiradores tinham a aparência de menores de idade.Depois de um levantamento realizado pela PM, um homem de 27 anos foi identificado e a polícia acredita que ele seja coautor do crime.

A companheira da vítima contou à polícia que Dionathan tinha tido um desentendimentos com o homem. Os policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança anteriores à noite de terça-feira, que mostram um discussão entre os dois. No dia do crime, as imagens mostram ainda que esse desafeto teria se aproveitado da confusão para roubar dinheiro da vítima, fugindo em seguida, sem prestar socorro. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Timóteo.