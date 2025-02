Deslizamento de terra interdita rodovia no Sul de MG; veja rota alternativa

Um deslizamento de terra provocou a interdição da MG-295, no trecho de Córrego do Bom Jesus, perto da divisa com Consolação, na Região Sul de Minas Gerais. O barranco cedeu na madrugada desta quarta-feira (5/2).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a grande quantidade de terra que encobriu todo o trecho da rodovia. Moradores se impressionaram com o deslizamento.

Até a publicação dessa matéria, não havia informações se algum veículo ou pedestre passava pelo trecho no momento que a terra invadiu a estrada. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) enviou uma equipe para o local. A pista está interditada nos dois sentidos.

Essa rodovia liga a Região entre Cambuí e Consolação à Fernão Dias. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Consolação, Fernando Souza, essa é uma estrada importante de ligação do Sul de Minas com o Vale do Paraíba (SP).

Fernando diz que equipes trabalharam no local desde a manhã. Uma retroescavadeira é utilizada para liberar uma parte do trecho para que seja feita a remoção da terra com uso de um caminhão.





A prefeitura de Cambuí alega que acionou a Defesa Civil Estadual. O pedido é para que seja feita a limpeza e intervenção na rodovia por se tratar de uma via estadual.

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG). A instituição, por sua vez, diz que a via é municipalizada, mas que acompanha a situação.

Rota de desvio

Motoristas devem usar como rota alternativa a rodovia MG-173, que passa por Paraisópolis. Ela é a única pista de acesso pavimentada que liga a Pouso Alegre (MG) ao Vale do Paraíba (SP) nessa região.

De acordo com Souza, há uma outra opção pela Serra do Caçador, que sai em Estiva. Porém, as autoridades não a recomendam por ser uma estrada de terra e estarmos em período chuvoso.

(Nayara Andery/ Especial para o EM.)