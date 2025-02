Pré-carnaval de BH tem programação oficial divulgada pela PBH

A programação oficial dos Blocos de Rua que vão desfilar pela cidade no pré-carnaval de Belo Horizonte foi divulgada nesta terça-feira (11/2). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, para 2025, são esperados mais de 200 cortejos a serem realizados pelas nove regionais do município durante o período de 15 a 28 de fevereiro. Nesta terça-feira foram entregue as credenciais para os ambulantes selecionados para trabalhar na folia.

A programação oficial do pré-carnaval de BH está disponível no portal da prefeitura. A PBH lembra que a grade de eventos segue em constante atualização.

“O nosso pré-carnaval apresenta uma programação diversificada, refletindo a pluralidade e a descentralização que caracterizam a festa. Com desfiles acontecendo em todas as regionais da cidade, Belo Horizonte se destaca como uma referência nacional em folia de rua, graças aos movimentos de cultura popular realizados pelos atores que promovem essa celebração. A prefeitura, sob a liderança do prefeito Fuad Noman, com o apoio do prefeito em exercício Álvaro Damião, reafirma o compromisso com os blocos de rua, disponibilizando toda a estrutura para auxiliar no desenvolvimento dos desfiles e para mitigar os impactos gerados por um evento dessa magnitude”, afirma Bárbara Menucci, presidente da Belotur.

Até o momento, o pré-carnaval da capital tem 224 blocos confirmados, com cortejos previstos a serem realizados em todas regionais, sendo 76 na região Centro-Sul; 36 na Leste; 25 na Noroeste; 20 na Nordeste; 22 na Pampulha; 15 na Oeste; 13 na Norte; 7 no Barreiro e 10 blocos previstos a se apresentarem em Venda Nova.

“Para a folia de 2025, haverá uma gestão integrada, com cerca de 30 órgãos públicos trabalhando em conjunto na produção do Carnaval de Belo Horizonte”, divulgou a PBH.

A partir deste sábado (15/2), o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) irá monitorar o evento em tempo real. Também irá ocorrer acompanhamento georreferenciado dos blocos e serviços da cidade.