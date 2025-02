Carnaval em BH: prefeitura não vai cobrar estacionamento rotativo

O estacionamento rotativo não será cobrado durante o carnaval deste ano em BH. Em 22 e 23 de fevereiro e entre 1º e 4 de março, áreas regulamentadas com a modalidade podem ser utilizadas em todos os horários, ou seja, não será preciso comprar crédito eletrônico. Na Quarta-feira de Cinzas (5/3), a liberação é das 8h ao meio-dia.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a autorização será publicada na edição do Diário Oficial do Município (Dom) nesta sexta-feira (7/1).

O sistema de estacionamento rotativo é implementado em razão da incompatibilidade do número de carros e vagas na capital. Ainda de acordo com a PBH, 822 quarteirões de Belo Horizonte, atualmente, contam com 23.214 vagas, e, quando o tempo de permanência máximo é cumprido, elas se multiplicam em 104.055.

O valor do estacionamento é R$ 4,95 e pode ser utilizado em tempos regulamentados nas placas, seja por 1h, 2h, 5h ou 12h. A cada utilização, o usuário ganha um bônus de 30 minutos grátis.

Sobre a receita líquida do sistema, o município informou que ela é aplicada em manutenção e implantação de sinalização, operação de tráfego, fiscalização do trânsito e programas de segurança e educação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira em prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/rotativo sobre aplicativos e postos de vendas credenciados.