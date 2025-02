Grupo é preso por aplicar golpes trocando brindes por reconhecimento facial

A Polícia Militar prendeu nessa quarta-feira (5/2) seis homens suspeitos de aplicar golpes em Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Os criminosos ofereciam supostos brindes da empresa O Boticário mediante reconhecimento facial das vítimas, alegando que essa verificação seria necessária para a entrega dos produtos.

A polícia identificou o grupo após denúncia de uma das vítima. Um dos suspeitos, um jovem de 26 anos, foi flagrado no bairro Santo Antônio, conduzindo uma motocicleta já identificada em crimes anteriores. Com ele, os policiais apreenderam três celulares e uma sacola lacrada com a logomarca da empresa de cosméticos.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou o golpe e revelou a localização dos outros integrantes do grupo, que estavam hospedados em um hotel na cidade. A polícia prendeu os cinco envolvidos restantes, com idades entre 19 e 34 anos, todos vindos de São Paulo e presentes em Formiga desde o dia 3 de fevereiro.

A polícia apreendeu 21 celulares, duas motocicletas e um carro.





Golpe para empréstimos

A Polícia Militar alerta a população para ficar atenta a golpes semelhantes. A imagem facial capturada é frequentemente utilizada para aplicar golpes financeiros, como empréstimos fraudulentos, compras de veículos e a aquisição de outros bens em nome das vítimas, sem consentimento.

A polícia recomenda que possíveis vítimas procurem a Delegacia de Polícia para registrar ocorrência e impedir que seus dados continuem sendo utilizados indevidamente.

*Amanda Quintiliano especial para o EM