Sob olhares de Zema, governo federal coloca 'máquinas na pista' na BR-381

Belo Oriente (MG) - Em solenidade às margens da BR-381, no município de Belo Oriente, na Região do Rio Doce, o governo federal deu largada nas obras de duplicação da chamada “Rodovia da morte”, uma das mais violentas do Brasil, com alto índice de acidentes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi representado na cerimônia por seus ministros do Transporte e das Minas e Energia, respectivamente, Renan Filho (MDB-AL) e Alexandre Silveira (PSD/MG). O governador Romeu Zema (Novo) e o secretário de Governo, Gustavo Valadares, compareceram ao evento.

Na cerimônia de assinatura do contrato de concessão para a duplicação da rodovia, em janeiro passado, o governador não estava presente. Questionado posteriormente sobre sua ausência , disse que estaria à disposição quando o governo colocasse “máquinas na pista”. Esse foi o nome usado pelo Ministério dos Transportes para batizar o evento de inauguração das obras da duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte a Governador Valadares, um trecho de 303,4 quilômetros.

O consórcio Nova 381, responsável pelas obras, vai investir R$ 9,3 bilhões em melhorias na rodovia. Foi anunciada a criação de 80 mil empregos e um plano de cem dias, onde serão feitas obras emergenciais para melhorar as condições da rodovia.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia