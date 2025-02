Zema vai participar de evento que marca início das obras da BR-381

O governador Romeu Zema (Novo) estará presente, nesta quinta-feira (6), na cerimônia que oficializa o início das obras de duplicação da BR-381. O contrato de concessão do trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares foi assinado há duas semanas, em Brasília.

Zema havia condicionado sua participação no evento à presença de máquinas no local. Ele não compareceu à cerimônia de assinatura do contrato e, na ocasião, ironizou o governo federal, afirmando que só estaria presente quando a gestão petista “colocasse tratores nas ruas”.

“Presidente Lula, o PT prometeu essa mesma obra nos 188 meses de governo, mas não entregou. Por isso, quando for colocar máquina na pista, fiscalizar ou inaugurar trechos da obra na BR-381, eu estarei à disposição. Meu foco é trabalhar, não perder tempo com eventos burocráticos”, declarou o governador na rede social X.

O evento será realizado às 13h30, em Belo Oriente, no Vale do Aço, com a presença dos ministros Renan Filho (Transportes) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Durante a cerimônia, será apresentado o plano de trabalho para os primeiros 100 dias, e a concessionária Nova 381 assumirá oficialmente a gestão da rodovia. Também serão detalhadas as primeiras ações voltadas à segurança dos motoristas que trafegam pelo trecho.

Ainda nesta quinta-feira, às 10h, os ministros se reunirão com o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), para discutir a obra do Anel Viário e desapropriações na BR-381.