Despedida a Humberto Souto é marcada por emoção em Brasília

“Oh! Não te esqueças que te amo assim/Oh! Não te esqueças nunca mais de mim.” Os versos da música de seresta “Amo-te muito”, do compositor João Chaves, marcaram a despedida ao ex-prefeito de Montes Claros, ex-deputado federal e ex-presidente do TCU, Humberto Souto, na tarde desta quarta-feira (5/2), em Brasília, onde ele foi sepultado.

Humberto Souto morreu na madrugada de terça-feira (4/2), aos 90 anos, na capital federal. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde 10 de janeiro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em dezembro do ano passado.

O corpo do político foi sepultado no Cemitério Campo da Esperança no fim da tarde desta quarta-feira, após ser velado na sede do Tribunal de Contas da União (TCU). O velório e o enterro reuniram o vice-governador Mateus Simões (Novo), o ex-governador de Minas e atual ministro do TCU Antonio Anastasia, deputados federais e estaduais, além de outras lideranças políticas, autoridades, familiares e amigos.

O ex-prefeito e ex-ministro do TCU foi inicialmente hospitalizado na Santa Casa de Montes Claros, onde permaneceu por 19 dias antes de ser transferido para a capital federal. O AVC ocorreu nove dias antes do fim de seu segundo mandato à frente da prefeitura da maior cidade do Norte de Minas.

Uma comitiva de lideranças políticas mineiras foi a Brasília para a despedida de Humberto Souto. Entre os presentes estavam o vice-governador do estado, o deputado federal Paulo Guedes (PT), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), a vice-presidente da Casa, deputada Leninha Souza (PT), além dos deputados Arlen Santiago (Avante) e Gil Pereira (PSD).

As homenagens contaram ainda com a presença do prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União), que foi vice de Souto, do atual vice-prefeito Otávio Rocha (Progressistas) e de uma caravana de secretários, vereadores e amigos do ex-prefeito, que viajaram de ônibus os 698,4 quilômetros até Brasília.

Durante o velório na sede do TCU, um dos momentos mais emocionantes ocorreu quando o ex-vereador e atual secretário de Governo e Relações Institucionais de Montes Claros, Aldair Fagundes, cantou a música de seresta “Amo-te muito”, acompanhado por outras pessoas presentes. Há mais de três décadas, Aldair canta na Igreja de Santos Reis, no bairro homônimo, em Montes Claros.

No sepultamento, no Cemitério Campo da Esperança, o prefeito Guilherme Guimarães destacou o legado de Humberto Souto, que teve uma trajetória de mais de 60 anos na vida pública, exercendo sete mandatos como deputado federal, além de ter sido vereador e deputado estadual.

“Não há palavras para demonstrar toda nossa emoção e nosso sentimento pelo convívio ao longo de muitos anos com uma pessoa que superou a capacidade do ser humano de gostar das pessoas, de fazer o bem e de atender aquilo que é mais sagrado: a defesa da vida, a defesa das pessoas”, afirmou Guilherme.

“Ele demonstrou que a ética e a moral ainda têm lugar no mundo. Esses princípios e valores nortearam a vida do nosso grande amigo, mestre, líder, ministro, deputado, vereador e ser humano Humberto Guimarães Souto. Ele foi exemplo para toda a humanidade”, completou o prefeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A aposentada Raquel Guimarães Souto, irmã do ex-prefeito, falou em nome da família, destacando as qualidades do irmão.

Humberto Souto deixa a companheira, quatro filhos e netos.