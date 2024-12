Quadro de saúde do prefeito Humberto Souto é estável

O prefeito de Montes Claros, Humberto Guimarães Souto (sem partido), sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico e foi internado na noite desse domingo (22/12). Em nota, a Santa Casa de Montes Claros informou que o chefe da administração municipal precisou passar por um procedimento terapêutico.

Ainda de acordo com o hospital, o quadro de saúde do prefeito é estável. Aos 90 anos, completados no último dia 3 de junho, Humberto Souto se prepara para encerrar o seu segundo mandato.

“A Santa Casa Montes Claros informa que o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, deu entrada no dia 22/12/2024, às 22:16. A instituição informa que o Dr. Humberto Souto sofreu um AVC Isquêmico e precisou passar por um procedimento terapêutico. Neste momento, o quadro de saúde dele é estável”, diz a nota.

Em janeiro, Humberto Souto deixa a prefeitura e dá lugar ao seu atual vice-prefeito, Guilherme Guimarães (União Brasil), eleito no primeiro turno com 71,79% dos votos. A passagem de bastão encerra uma trajetória de mais de 60 anos na vida pública.

Humberto Guimarães Souto nasceu em Montes Claros no dia 3 de junho de 1934, filho de Américo Souto e de Maria da Conceição Guimarães. Em 1962, ele foi eleito vereador pela primeira vez, na época pelo antigo PSD. Em 1974 elegeu-se deputado federal pela primeira vez, filiado ao partido Arena.

Chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados em 1985, e depois foi deputado da Assembleia Nacional Constituinte. Em 1994 foi reeleito para o seu sexto mandato como deputado federal, mas em 95 deixou a Câmara para se tornar Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).