Prefeito Humberto Souto (C) participou da carreata do candidato a prefeito Guilherme Guimarães, encerrando uma carreira política de 62 anos

O candidato a prefeito de Montes Claros, no Norte de Minas, Guilherme Guimarães (União Brasil), atual vice, encerrou sua campanha com uma grande carreata que percorreu vários bairros da cidade na tarde deste sábado (5/10). O destaque ficou para Humberto Souto, prefeito da cidade, que aos 90 anos participou em pé sobre uma caminhonete, ao lado de Guimarães, do candidato a vice, Otávio Rocha (Progressistas), e da primeira-dama, Terezinha Brandão de Carvalho/Terezinha Mangabeira.

Caso Guilherme vença a eleição em Montes Claros no primeiro turno neste domingo, como prevê sua coordenação de campanha com base na vantagem apontada pelas pesquisas, a imagem de Humberto Souto, equilibrando-se sobre a carroceria de um carro e acenando para os eleitores neste sábado, poderá simbolizar o último ato político do atual prefeito, encerrando uma trajetória de mais de 60 anos na vida pública.

Mesmo sem ser candidato, Humberto Souto se tornou a figura central na disputa pela Prefeitura de Montes Claros este ano, que conta com cinco concorrentes. No segundo mandato e com alta aprovação, superior a 90%, segundo sua assessoria, Humberto foi cortejado até por adversários ao longo da campanha do primeiro turno.

Além de Guilherme, entraram na disputa pela Prefeitura de Montes Claros o deputado federal Paulo Guedes (PT), o empresário e ex-prefeito Ruy Muniz (PSB), o administrador Maurício Sérgio Souza e Silva (PL), o suplente de deputado federal Délio Pinheiro (PDT) e o empresário Fábio Ferreira Durães, conhecido como Fábio Máquinas, pelo Mobiliza (partido nanico).

Guilherme Guimarães “colou” seu nome ao do atual prefeito, apresentando-se como “o candidato de Humberto Souto”. Para reforçar essa ligação, além de destacar seu papel como vice-prefeito, sua campanha enfatizou sua atuação como um dos principais auxiliares de Souto nos últimos anos, tendo sido responsável pelas secretarias de Infraestrutura, Planejamento Urbano e Serviços Urbanos.

Enquanto isso, os adversários tentaram desvincular a imagem de Guilherme da de Souto, alegando que sua candidatura seria "patrocinada" pelo deputado federal Marcelo Freitas (União) e pelo deputado estadual Arlen Santiago (Avante), além de seu candidato a vice, Otávio Rocha, ex-procurador do Município, que foi escolhido como "homem de confiança" do prefeito.

Durante a campanha, os adversários evitaram atacar diretamente Humberto Souto, apesar de criticar alguns setores de sua gestão, como saúde, ação social e cultura. Em vez disso, tentaram associar-se à popularidade do prefeito.

O deputado federal Paulo Guedes, candidato pelo PT, destacou nos debates que, quando foi eleito deputado estadual, fez “dobradinha” com Humberto Souto, que já exerceu sete mandatos na Câmara dos Deputados. Ruy Muniz, ex-prefeito, declarou que, se eleito, sua meta seria “continuar as obras de Humberto Souto”.

Délio Pinheiro, assim como Guedes, também criticou setores da administração, mas poupou o nome do bem avaliado prefeito.

No segundo turno da eleição de 2022, Souto apoiou Jair Bolsonaro e conseguiu reverter o resultado na cidade, onde o atual presidente havia perdido para Lula no primeiro turno.

O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, aos 90 anos, em pé sobre uma caminhonete, ao lado do candidato a prefeito, do seu candidato a vice, Otávio Rocha (Progressistas), e da primeira-dama, Terezinha Brandão de Carvalho/Terezinha Mangabeira Luiz Ribeiro/EM/D.A/Press

Esperava-se que, neste pleito, os eleitores alinhados ao bolsonarismo seguissem Humberto Souto, já que o prefeito havia apoiado Jair Bolsonaro nas eleições anteriores. Contudo, o PL lançou a candidatura de Maurício Sérgio Souza, o "Maurício da Santa Casa", que adotou uma postura crítica em relação à gestão atual, em alguns momentos sendo até mais duro que o PT nas críticas.

Apesar dessa posição, no último programa eleitoral gratuito, Maurício exibiu um vídeo em que Humberto Souto o elogiava. A gravação, de 2021, era uma homenagem à Santa Casa de Montes Claros e sua equipe pelos 150 anos da instituição.

Ausência em debates

Com base na vantagem apontada pelas pesquisas, a coordenação da campanha de Guilherme Guimarães, vice-prefeito e candidato à prefeitura de Montes Claros, indicava que ele venceria já no primeiro turno, sem necessidade de segundo. Contando com o apoio de Humberto Souto e de uma aliança de 10 partidos, Guimarães não participou de nenhum debate no primeiro turno.

Essa ausência foi criticada por seus adversários, que o acusaram de "fugir" da discussão dos problemas da cidade. Mesmo assim, ele manteve sua estratégia até o fim, não comparecendo ao último debate promovido pela Intervi Grande Minas (afiliada da Rede Globo), na quinta-feira (3/10).