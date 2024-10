O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado Guilherme Boulos (PSOL) seguem tecnicamente empatados no eleitorado católico a apenas um dia das eleições, mostra pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (5/10).





Nunes tem 29%, e o psolista, 25% das intenções de voto no segmento. A margem de erro no grupo é de três pontos percentuais.





Pablo Marçal (PRTB), por sua vez, tem 21% de intenção de voto entre os católicos, mas viu sua rejeição nesse grupo oscilar negativamente, de 57% para 52%.





Os católicos representam 40% da amostra, e os evangélicos, 24%.





A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e TV Globo, foi realizada presencialmente com 2.052 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo, nos dias 4 e 5 de outubro, e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05101/2024. O nível de confiança é de 95%.





Entre evangélicos, Marçal e Nunes seguem tecnicamente empatados, 32% e 28% das intenções de voto, respectivamente. A margem de erro é de cinco pontos nesse grupo. Boulos marca 16% nesse segmento.





O prefeito e o candidato do PRTB travam uma batalha pelos votos evangélicos desde o início da campanha. Marçal acumula desentendimentos com Silas Malafaia, um dos líderes do segmento.





Na sexta (4/10), após o influenciador postar um laudo falso sobre Boulos, Malafaia saiu em defesa do candidato e pediu a prisão de Marçal.

