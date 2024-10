Dois homens em uma moto abordaram o veículo e atiraram contra ele, segundo a campanha do candidato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O carro em que João Paulo 'da Balsa' (União Brasil) estava, candidato a prefeito em São Francisco de Sales, na Região do Vale do Rio Doce, foi alvo de tiros na noite de sexta-feira (4).





Dois homens em uma moto abordaram o veículo e atiraram contra ele, segundo a campanha do candidato. "Graças a Deus, nosso candidato a prefeito não sofreu ferimentos e se encontra bem".





"Foi um livramento", diz João em um vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (5). "Graças a Deus, nada de mais aconteceu. Foi um livramento. A polícia foi acionada e está tomando conta de tudo".





O candidato também pediu respeito durante a disputa na cidade. "Por mais que vocês não gostem do João Paulo ou que seja até mesmo do Gilmar [Solto, Republicanos] vamos respeitar um pouco a família dos candidatos neste momento".





A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do ocorrido. "Na ocasião, a perícia oficial esteve no local realizando os trabalhos de praxe". Os policiais ainda procuram por suspeitos.

Procurada, a Polícia Militar não respondeu aos contatos. Se houver resposta, o texto será atualizado.