Montes Claros decreta luto oficial pela morte de Humberto Souto

O prefeito de Montes Claros, no Norte de Minas, Guilherme Guimarães (Uniao), decretou, na tarde desta segunda-feira (4/2), luto oficial no município por três dias em decorrência do falecimento do ex-prefeito da Humberto Guimarães Souto (sem partido). Ele morreu hoje, em Brasília, onde estava internado.

Também ex-deputado federal e ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Souto morreu aos 90 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, para onde foi transferido no último dia 10 de janeiro após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em dezembro do ano passado.

O corpo do político será velado nesta quarta-feira (5/2) na sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília. O decreto de luto oficial leva em conta a trajetória de vida pública de Humberto Souto, iniciada como vereador em Montes Claros, em 1962. Na sequência, ele foi deputado estadual por um mandato e deputado federal por sete mandatos. Em 1995, assumiu o cargo de ministro do TCU, do qual se aposentou em 1994 após presidir o tribunal.

Humberto Souto sofreu o AVC em 22 de dezembro passado, nove dias antes de encerrar o segundo mandato na Prefeitura de Montes Claros.

No decreto de luto oficial no município, o prefeito Guilherme Guimarães ressalta que a medida é “um reconhecimento pelo incomensurável papel de Humberto Souto no desenvolvimento de Montes Claros, bem como do seu indescritível amor pela sua cidade e seu povo”.

Ressalta ainda que o ex-prefeito “deixa grande legado para a política nacional e seu falecimento representa uma perda irreparável para todo cidadão montes-clarense, incumbindo-nos registrar o sentimento de gratidão, respeito e pesar”.

Luto em universidade

O reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, Wagner de Paulo Santiago, assinou nesta terça-feira uma portaria decretando luto oficial na instituição pelo falecimento do ex-prefeito.

No documento, Wagner Santiago ressalta que o luto oficial na Unimontes foi decretado pelo fato de Humberto Souto ter sido um benfeitor da instituição, da qual recebeu o título de Doutor Honoris Causa. Destaca que “como homem público competente e probo”, Humberto Guimarães Souto “se revelou um benemérito do ensino superior no Norte de Minas e especialmente da Universidade Estadual de Montes Claros, atuando com bravura e determinação para obtenção de recursos financeiros, construção de obras públicas e decisivo empenho no processo de reconhecimento federal da Instituição como Universidade”.

A Sociedade Rural de Montes Claros divulgou nota lamentando a morte de Humberto Souto, que sempre defendeu o setor produtivo. “A classe rural amanheceu enlutada com a perda de um grande amigo e uma referência marcante para o setor”, diz a nota.

"Ele foi um grande apoiador da Expomontes (Exposiçao Agropecuária Regional de Montes Claros). Incontáveis foram os serviços prestados ao agronegócio pelo ilustre político Humberto Souto”, afirmou José Henrique de Carvalho Veloso, presidente da Sociedade Rural de Montes Claros,