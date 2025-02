Zema lamenta morte de Humberto Souto: 'Exemplo de honestidade e eficiência'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou a morte do ex-prefeito de Montes Claros Humberto Souto (sem partido). Em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (4/2), Zema se pronunciou e destacou que o político era um exemplo de "honestidade" e "eficiência".

"Tive a oportunidade de conviver com Humberto Souto durante minha Gestão como governador. Objetivo, transparente, ético e competente, ele foi um exemplo de como a política pode caminhar junto com a honestidade e a eficiência. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu Zema, no X (antigo Twitter).

O ex-prefeito de Montes Claros e ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) morreu na manhã de hoje, aos 90 anos, em Brasília (DF). Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, para onde foi transferido no último dia 10 de janeiro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em dezembro do ano passado.

Souto foi hospitalizado inicialmente na Santa Casa de Montes Claros, onde permaneceu por quase 20 dias antes da transferência para a capital federal. O AVC ocorreu a nove dias do fim de seu segundo mandato à frente da prefeitura da maior cidade do Norte de Minas. Ele deixa a companheira, quatro filhos e netos.