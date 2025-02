PGR: Gonet diz que ano será de 'sobressaído' interesse para a democracia

(FOLHAPRESS) - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta segunda-feira (3) que 2025 será um ano com muitas pautas que tratam de valores democráticos. Segundo ele, a PGR está pronta para atuar juntamente ao STF (Supremo Tribunal Federal) nestas matérias e de cidadania.

Gonet deu a declaração em discurso na abertura do ano judiciário em solenidade no plenário do STF. O chefe do Ministério Público afirmou que deve-se esperar da PGR uma atuação pela defesa da cidadania com expressão livre de deturpações.

Há a expectativa de a corte receber ainda em fevereiro a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista de 2022. O caso de Bolsonaro é um dos mais aguardados na corte para 2025. O chefe da PGR trabalha desde novembro com as provas apresentadas pela Polícia Federal no relatório da investigação sobre as articulações por um golpe de Estado.





"Da mesma forma, cabe-lhe [à PGR] atuar para que esse sistema de liberdade seja ele mesmo resguardado. Este será certamente um ano com pautas de sobressaído interesse dos valores democráticos. Assim como esta corte, a PGR está pronta para cumprir o seu papel", disse.

De acordo com Gonet, a cerimônia era a oportunidade adequada de a PGR reiterar o papel definido pela Constituição Federal órgão.

"A oportunidade adequada de a PGR reiterar o propósito de atuar com firmeza, desassombro e serenidade nas tantas competências que lhe confiou o constituinte. A começar daquela que lhe é basilar, a defesa da ordem jurídica e do regime democrático", disse.