ALMG: saúde, educação e segurança na pauta dos novos deputados

O ano na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) começou efetivamente nesta segunda-feira (3/2) com a entrada de dois deputados que chegam para ocupar cadeiras abertas com a eleição de 2024. Dentre as prioridades dos parlamentares calouros Lincoln Drumond (PL) e Carol Caram (Avante) estão a defesa da saúde, a educação, a segurança pública e o desenvolvimento econômico do estado.

Dos 77 deputados que tomaram posse no início da legislatura, em 2023, seis suplentes já ocuparam o cargo deixado vacante por seus titulares. Três deputados saíram da Assembleia de maneira temporária, ou seja, para ocupar um cargo de indicação do Executivo, enquanto os outros três saíram de maneira permanente ao ser eleitos prefeitos de cidades do interior.

Aos 39 anos, a advogada Carol Caram se encaixa na segunda categoria de suplentes. A parlamentar vai ocupar a cadeira aberta com a eleição de Fábio Avelar, atual prefeito de Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro. Primeira suplente do Avante, ela conversou com o Estado de Minas sobre suas prioridades e expectativas para o mandato de dois anos que assume na próxima semana.

Segundo Caram, o interesse pela política vem desde o contato com movimentos estudantis, até sua atuação na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na defesa dos consumidores. Mas ao ser questionada sobre sua principal pauta no Legislativo mineiro, a deputada fez questão de ressaltar que não pode definir uma única prioridade. "Minha bandeira será sempre os mineiros e mineiras. Lutar pelo fortalecimento dos municípios, onde as pessoas moram é fundamental. É o local onde as demandas acontecem”, disse.

“Lutar por uma saúde e educação de qualidade e eficiência será uma das minhas principais lutas. Quero que os consumidores tenham serviços públicos de qualidade, sempre fortalecendo o estado de Minas Gerais. O desenvolvimento econômico é a força motriz de tudo isso, uma economia forte é fundamental para que todos tenham oportunidades para conseguirem uma qualidade de vida melhor”, ressaltou Carol Caram.

A nova deputada também revelou ter um ótimo relacionamento com o governador Romeu Zema (Novo) e o vice-governador Mateus Simões (Novo), que foi seu professor no curso de direito. Contudo, ela ressaltou que ser base ou oposição depende da orientação do seu partido.

Carol Caram ainda expressou o desejo de fazer parte das comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Administração Pública e Defesa do Consumidor e Contribuinte. “Tudo se trata de uma composição definida pelos ajustes políticos internos da ALMG, mas estou à disposição para contribuir no que for necessário para defender os mineiros e mineiras”, completou.

Lincoln Drumond, por sua vez, entra na Assembleia com a eleição do Coronel Sandro (PL) como prefeito de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Porém, sua posição não é definitiva. Ocorre que a primeira suplente do PL, Amanda Teixeira Dias, tomou posse em junho do ano passado na cadeira de Alê Portela, atual secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Com a eleição, a parlamentar foi efetivada, e Drumond agora ocupa o cargo de Portela.

Ex-vereador de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, o novo deputado contou ao EM iniciou a carreira na organização das manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff (PL) em 2015. Na época, ele também se envolveu com o movimento Direita Minas e se aproximou do hoje deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Lincoln Drumond destaca que vai trabalhar o campo ideológico e conservador durante seu mandato, mas ressalta que sua prioridade será a educação pública, a segurança e o desenvolvimento da sua região.

“Meu principal objetivo mesmo é trabalhar o desenvolvimento do Vale do Aço. Acho que nossa região carece de um olhar amplo estadual. A partir do momento que eu entrar lá, pode ter certeza que toda discussão relacionada ao Vale do Aço nós teremos um olhar diferente, mais voltado para a direita. E não somente o desenvolvimento econômico e sustentável, a segurança pública e a educação, mas todos os interesses que partirem da região”, destacou.

Para o parlamentar, o principal problema do estado é a educação pública, mas ressalta que houve um avanço no primeiro mandato de Zema. Questionado sobre sua relação com o Executivo, Drumond rasgou elogios ao governador. “Acho que o governador tem feito um excelente trabalho, fiz campanha para ele. Acredito bastante que da mesma forma que no primeiro mandato ele teve excelência, esse segundo mandato também vai ser de excelência”, disse.

Retorno de veterano

A Assembleia também viu o retorno do seu ex-presidente, Adalclever Lopes. O segundo suplente do PSD vai ocupar a cadeira de Douglas Melo, prefeito de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Sua volta também se dá em uma situação peculiar: ocorre que o primeiro suplente do partido, Makoto Sekita (PSD), decidiu abrir mão da vaga para continuar como prefeito de São Gotardo, no Alto Paranaíba.

Adalclever está sem cargo eletivo desde 2018, quando deixou a ALMG para se candidatar ao governo de Minas Gerais. Na ocasião, o ex-deputado, então no MDB, seria candidato a vice-governador na chapa de Marcio Lacerda (PSB), mas o ex-prefeito de Belo Horizonte desistiu da disputa após uma articulação do PSB e do PT em prol de Fernando Pimentel.

O parlamentar ainda foi secretário municipal de Governo na gestão do ex-prefeito Alexandre Kalil (sem partido) em BH, e coordenou sua campanha ao governo de Minas Gerais em 2022. Ele também trabalhou na campanha de Mauro Tramonte (Republicanos) à PBH em 2024. A reportagem tentou contato com Adalclever Lopes, mas não obteve retorno.

Mudanças na ALMG desde 2023

Entrou - Saiu

Lincoln Drumond (PL) - Coronel Sandro (PL), prefeito de Governador Valadares

Carol Caram (Avante) - Fábio Avelar (Avante), prefeito de Nova Serrana

Adalclever Lopes (PSD) - Douglas Melo (PSD), prefeito de Sete Lagoas

Hely Tarqüínio (PV) - Macaé Evaristo (PT), ministra dos Direitos Humanos e Cidadania

Amanda Teixeira Dias (PL) - Alê Portela (PL), secretária de Estado de Desenvolvimento Social

João Junior (PMN) - Gustavo Valadares (PMN), secretário de Estado de Governo