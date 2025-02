Baleia Rossi exalta legado de Newton Cardoso no MDB: 'Fez história'

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), compareceu ao velório do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso. Em conversa com jornalistas, ele destacou o legado do político, ressaltando sua trajetória e influência no partido que ajudou a fundar.

“Newton era apaixonado por sua terra. Ele lutou pelas liberdades e pela redemocratização do país, tendo um papel fundamental na construção do MDB. Sua história se confunde com a do partido e com a do Brasil. Foi três vezes prefeito de Contagem, vice-governador, governador e três vezes deputado federal. Carinhosamente chamado de Newton, mas reconhecido como um grande líder”, afirmou Rossi.

O presidente do MDB destacou ainda o estilo determinado de Newton Cardoso, apelidado de “trator” pelo ritmo intenso de trabalho e pelas obras que marcou sua gestão. “Sempre teve a característica do diálogo, respeitando até mesmo aqueles que pensavam diferente dele. Essa sempre foi sua marca: conversar com todos e defender Minas Gerais. Em todos os momentos da vida, o Neutão defendeu o povo brasileiro, mas sempre com esse olhar mineiro, de amor pelo estado”, disse.

Questionado pelo Estado de Minas sobre a herança política deixada no MDB, Rossi exaltou a atuação do filho do ex-governador, o deputado Newton Cardoso Júnior, atual presidente estadual do partido.

“O Newton deixou sua marca, e não por acaso seu filho, Newton Cardoso Júnior, lidera o MDB em Minas. Esse amor pela política passou de pai para filho, assim como o respeito pelas pessoas. Ele nos deixa o ensinamento de buscar consensos e realizações com moderação”, afirmou.

Por fim, Baleia Rossi destacou o impacto da trajetória de Newton Cardoso na política nacional. “O que nos move na política é a possibilidade de transformar vidas. E se há algo que o Newton fez ao longo de sua carreira, foi usar sua energia e conhecimento para melhorar a vida do povo mineiro e brasileiro. Como deputado federal, teve uma participação intensa nos grandes debates da República.”

Newton Cardoso governou Minas Gerais entre 1987 e 1991 e foi vice-governador no mandato de Itamar Franco. Antes disso, foi deputado federal e prefeito de Contagem, na Grande BH, onde iniciou sua trajetória política. Natural de Brumado, na Bahia, mudou-se ainda jovem para Belo Horizonte, onde se formou em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).O velório foi aberto ao público às 10h e segue até as 16h.