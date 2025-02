O deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB) lamentou, em nota nas redes sociais, a morte do pai, o ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso, conhecido como "Newtão". Ele faleceu na madrugada deste domingo (2), em Belo Horizonte, aos 86 anos. Na mensagem, Jr. exaltou o legado político do pai e sua contribuição para o desenvolvimento do estado.

02/02/2025 - 09:00 Morre Newton Cardoso, ex-governador de Minas, aos 86 anos

02/02/2025 - 09:48 Velório de Newton Cardoso será no Palácio da Liberdade

02/02/2025 - 10:10 Newton Cardoso Jr lamenta morte do pai: 'Jamais será esquecido' Leia mais

Leia a nota completa:

"Com profunda tristeza e uma imensa dor no coração, comunico o falecimento do meu querido Pai, Newton Cardoso, que nos deixou nesta madrugada do dia 02/02/2025, aos 86 anos. Fundador do MDB, foi Governador de Minas Gerais, Vice-Governador, Prefeito de sua querida Contagem por três mandatos, Deputado Federal por três mandatos. O nosso "trator" dedicou a vida à política e ao povo Mineiro. Advogado, administrador, empresário e realizador, com atuação em diversos setores, contribuiu para a geração de emprego e o desenvolvimento do nosso Estado. Deixa um legado de grandes obras e realizações em cada parte de Minas, que jamais será esquecido. Sempre comprometido com os mais humildes, lutou até o fim, com muita garra, um sorriso no rosto e um coração cheio de amor e bondade. Seguirei adiante, profundamente saudoso, mas com muito orgulho e honradez."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia