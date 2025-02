Pacheco lamenta morte de Newton Cardoso

Ex-presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD) lamentou a morte do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso. Em nota, o senador prestou solidariedade aos familiares.

“Com pesar, recebi a notícia da morte do ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso, aos 86 anos, ocorrida na madrugada deste domingo, em Belo Horizonte. Minha solidariedade a todos os familiares, especialmente ao deputado federal Newton Cardoso Júnior, de quem fui colega na Câmara dos Deputados, e aos amigos e admiradores do ex-governador.”

Morre Newton Cardoso, ex-governador de Minas, aos 86 anos

Newton Cardoso faleceu na madrugada deste domingo (2/2), no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte, vítima de câncer. Seu velório será realizado nesta segunda-feira, a partir das 7h, no Palácio da Liberdade, com acesso aberto ao público.

O político foi o 41º governador de Minas Gerais, exercendo o mandato entre 15 de março de 1987 e 15 de março de 1991. Antes, havia sido vice-governador durante o governo de Itamar Franco. Filiado ao MDB, teve uma longa trajetória na política mineira.