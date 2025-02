Zema e Simões lamentam a morte de Newton Cardoso: 'Minas se despede'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou, via redes sociais, a morte do ex-governador Newton Cardoso. Além dele, o vice do Palácio Tiradentes, Professor Mateus Simões (Novo), também prestou solidariedade aos familiares.

"Minas Gerais se despede com pesar de Newton Cardoso, ex-governador que deixou sua marca na política. Sua trajetória, iniciada ainda na juventude, sempre foi marcada pelo diálogo, carisma e resiliência. Nossa solidariedade à família e aos amigos neste momento difícil", escreveu o atual governador.

Em seguida, Simões também usou o X para prestar seu luto. "Recebo com pesar a notícia do falecimento do ex-governador Newton Cardoso, figura histórica e marcante na política de Minas Gerais. Sua trajetória deixou marcas em todo o estado. Meus sentimentos à família e amigos."

Newton Cardoso faleceu na madrugada deste domingo (2/2), no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte, vítima de câncer. Seu velório será realizado nesta segunda-feira, a partir das 7h, no Palácio da Liberdade, com acesso aberto ao público.

O político foi o 41º governador de Minas Gerais, exercendo o mandato entre 15 de março de 1987 e 15 de março de 1991. Foi vice-governador durante o governo de Itamar Franco. Filiado ao MDB, teve uma longa trajetória na política mineira.

