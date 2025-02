Juliano Lopes promete relação harmônica com PBH e alfineta Gabriel Azevedo

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Na primeira sessão da nova legislatura da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que tomou posse no dia 1º de janeiro, o presidente da Casa, Juliano Lopes (Solidariedade), garantiu, nesta segunda-feira (3/2), que o Parlamento terá uma relação harmônica com o Executivo e também com seus pares.

Uma reunião entre a direção da CMBH com o prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), deve ser marcada para os próximos dias, informou Lopes. Segundo ele, nesta terça (4/2), serão colocados em pauta os vetos do prefeito.

"O presidente anterior (Gabriel Azevedo) queria ser prefeito, então, para ele, quanto pior a prefeitura, melhor para ele, mas eu não sou candidato a nada", afirmou. Segundo ele, a intenção é ter a "maior tranquilidade possível para atender lá na ponta a população de Belo Horizonte", afirmou.

Ele também afirmou que a presidência das comissões deve ser definida até o fim da semana. Já foram protocolados 34 projetos