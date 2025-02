Lula se reúne com os novos presidentes do Senado e da Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, nesta segunda-feira (3/2), com o deputado federal Hugo Motta (republicanos-PB) e o senador Davi Alcolumbre (União-AP) — os novos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. O encontro está marcado para 10h.

Motta e Alcolumbre foram eleitos no sábado (1°/2). O presidente Lula parabenizou os parlamentares e citou a importância da parceria entre Executivo e Legislativo para a construção de um Brasil mais desenvolvido e com responsabilidade fiscal.

“Parabéns ao senador Davi Alcolumbre pelo novo mandato na Presidência do Senado e do Congresso Nacional. Um País cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro”, disse Lula sobre o novo presidente do Senado.

"Parabenizo o deputado Hugo Motta pela sua eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental", afirmou Lula sobre o presidente da Câmara.

No discurso de posse, Alcolumbre defendeu a harmonia entre os Poderes e fez um apelo para que os parlamentares evitem a polarização política. "Devemos tomar a dianteira da agenda legislativa em favor do país. Nenhum parlamentar tem a autoridade de atrapalhar a agenda do governo, mas queremos o direito de dizer se concordamos ou não", disse o presidente do Senado.

Já Motta, ao ser empossado, fez uma defesa da democracia. “Tenho certeza que o passado é um caminho sem volta, termina na destruição da política, no colapso da democracia, e não podemos correr o risco de experimentar”, destacou o presidente da Câmara.

A solenidade do Congresso para inaugurar a Sessão Legislativa será realizada no Plenário da Câmara dos Deputados nesta segunda, às 16h. O evento não consta na agenda oficial do presidente Lula — entre os compromissos estão listados apenas a sessão solene de abertura do ano judiciário (às 14h) e a reunião com ministros da Casa Civil, da Comunicação Social e da Integração e do Desenvolvimento Regional (às 16h). Caso não compareça, o chefe do Executivo mandará algum representante.