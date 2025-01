Lula sobre alta da gasolina : 'Quem autoriza é a Petrobrás'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou que teria aprovado o reajuste dos combustíveis que começa a valer a partir de 1° de fevereiro. Com as mudanças, as novas alíquotas de ICMS passam de R$ 1,37 para R$ 1,47, a gasolina e etanol, e de R$ 1,06 para R$ 1,02, ao diesel. O petista afirmou que "quem autoriza o reajuste é a Petrobras, não o presidente da República".

"O diesel, o gás de cozinha e a gasolina estão mais baratos que em dezembro de 2022, levando em consideração a inflação e o Cofins", disse Lula.

“Não fui avisado nem precisa me avisar. Ela (Petrobras) que faça e comunique à imprensa", completou Lula. Apesar do reajuste, os combustíveis no Brasil ainda estão bem mais baratos (em dólar) do que em outros países, de acordo com estimativas do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie). Neste cálculo, a gasolina estaria 7,5% mais barata do que a média no exterior, enquanto que essa diferença no diesel chega a 15,5%.

Lula aproveitou para defender o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após críticas que Gilberto Kassab, presidente do PSD, fez à condução econômica brasileira e chamou o ministro de "fraco". "Deviam pedir desculpas ao Haddad. Só não finalizamos o ano com superávit por causa das enchentes no Rio Grande do Sul", afirmou.

