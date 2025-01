Cleitinho critica alta da gasolina: 'Não veio do Lula'

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) criticou o reajuste no preço da gasolina e do diesel, que entra em vigor neste sábado (1°/2) devido ao aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Em vídeo publicado nas redes sociais nessa quarta-feira (29/1), o parlamentar afirmou que a alta não foi uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas sim resultado de uma mudança aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em outubro do ano passado.

"Esse aumento não veio do governo federal, não veio do Lula. Esse aumento veio dos estados, através do aumento do ICMS. E sabe quem fez isso? Um órgão que eu acredito que ninguém da população brasileira já ouviu falar: o Confaz, Conselho Nacional, que reúne um representante de cada estado para ferrar com o povo. Vocês dão sorte de eu não ser governador do meu estado, porque, se eu fosse, não deixaria, não levaria representantes para poder reunir e, em vez de poder ajudar o povo, é sempre para ferrar com o povo", criticou o senador.

Cleitinho também alertou que, embora o reajuste esteja previsto para 1º de fevereiro, alguns postos de combustíveis já estão elevando os preços. O parlamentar afirmou que acionará o Ministério Público para notificar as distribuidoras que anteciparem o aumento. “Vocês são canalhas, vocês são cretinos”, criticou.