Caporezzo registra queixa-crime contra Cláudia Raia

O deputado estadual Caporezzo (PL) registrou uma queixa-crime contra a atriz Cláudia Raia por “corrupção de menores”. A artista afirmou em uma entrevista em Portugal que deu um vibrador de presente para a filha quando ela tinha 12 anos.





No documento enviado ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Artur José Dian, Caporezzo afirma que, ao utilizar um meio de comunicação com alcance nacional e internacional, a atriz contribuiu para a “relativização de atos que afrontam diretamente os direitos das crianças e adolescentes. Essa atitude, além de imprudente, configura um perigo social, pois incentiva outros pais e responsáveis a adotarem práticas similares, em afronta direta à legislação vigente e à moralidade pública.”

Cláudia Raia participou do programa Goucha, exibido em Portugal, onde o tema da conversa foi “sexualidade na menopausa”. Durante o bate-papo, a atriz destacou a importância dos brinquedos sexuais. “Os brinquedos ajudam, e muito. Hoje, os vibradores são recomendados com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa e, quando a Sofia (filha de Claudia com o ator Edson Celulari) fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'. Hoje é prescrição médica", contou.

Estado de Minas, afirmou que tem, no seu mandato, o compromisso de "proteger a pureza das crianças".

“Infelizmente, grande parte dos estupros dos casos de pedofilia acontece dentro de casa. Então, uma declaração de uma atriz famosa falando para os pais darem de presente para a filha menor de 12 anos um vibrador, é algo que pode inclusive acabar favorecendo a pedofilia, porque a criança vai começar a abrir o seu horizonte de perspectiva sexual para algo incompatível para a idade dela.”





O EM entrou em contato com a assessoria de Cláudia Raia, mas não obteve resposta. O espaço está aberto para atriz.