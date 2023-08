Deputado Caporezzo denuncia invasão em sede do PL de Uberlândia

Caporezzo em 2022, durante campanha para a ALMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) denunciou, em seu perfil no Instagram, a invasão da sede do Partido Liberal (PL) em Uberlândia, Triângulo Mineiro, na manhã deste sábado (12/8). Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar divulgou imagens do ambiente com sinais de arrombamento e levantou questionamentos sobre possível motivação política para o ataque.