Zema compartilha frase de Olavo de Carvalho, o guru bolsonarista

Apesar de 'mentor' do bolsonarismo, Olavo rompeu com o ex-presidente no fim da vida (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), compartilhou uma frase do guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, em sua mensagem de bom dia neste sábado (12/8). A sentença trata do que o filósofo e escritor consideraria o maior problema do brasileiro.





“Estudar de menos e opinar demais. Essa é a melhor desgraça do brasileiro”, diz a frase compartilhada pelo governador mineiro.





Durante muitos anos Olavo de Carvalho foi uma espécie de mentor de Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos. O filósofo compartilhava uma postura conservadora similar à família do ex-presidente, além de discursos negacionistas e conspiracionistas que chegaram a ser replicados pelos políticos.