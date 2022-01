Olavo de Carvalho morre aos 74 anos nos Estados Unidos

Olavo de Carvalho foi diagnosticado com COVID-19 em 16 de janeiro (foto: Reprodução/Facebook) Morreu nesta segunda-feira (24/1), o escritor Olavo de Carvalho, aos 74 anos. A informação foi divulga pela família dele nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (25/1). Segundo o comunicado, Olavo estava internado em um hospital na região de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde morava desde 2005.









Histórico de saúde

Entre julho e agosto do ano passado, Olavo de Carvalho foi internado três vezes no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor). Ele é cardiopata e, nesse período, foi submetido a diversos tratamentos, uma cirurgia na bexiga e um cateterismo de emergência.





Em abril do mesmo ano, o escritor foi internado nos Estados Unidos para tratar de problemas respiratórios.