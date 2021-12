Olavo de Carvalho sobre chances de reeleição de Bolsonaro: 'Briga perdida'

Não é incomum acordar pela manhã e se deparar com notícias sobre "divórcios políticos” do presidente Jair Bolsonaro (PL) . Parcerias consideradas fiéis foram, ao longo dos últimos três anos, se desfazendo. A maior parte delas, resultando em um “divórcio litigioso”, polêmico e sem perspectivas de reconciliação. É o caso de nomes como Sérgio Moro , Ricardo Salles e Abraham Weintraub.

Agora, para a surpresa de muitos, sem poupar o palavreado, o até então “guru” bolsonarista não teve rodeios ao criticar as atitudes do líder do Executivo. Em uma participação no programa "Conserva Talk” nessa segunda-feira (20/12) , Olavo de Carvalho tentou afastar seu nome da gestão de Bolsonaro.