Ernesto Araújo sobre governo Bolsonaro: 'Se tornou a base do centrão'

Em congresso, ex-ministro crítica gestão do governo Bolsonaro (foto: Sérgio Lima/AFP)

Em evento realizado nesse fim de semana, o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil Ernesto Araújo disparou críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a sua aproximação com o centrão. As declarações feitas sobre o presidente ocorreram no 'Congresso Conservador', realizado em Santa Catarina e transmitido ao vivo pelo YouTube.