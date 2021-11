Lira sobre Bolsonaro e PL: 'Talvez o anúncio tenha sido apressado'

Arthur Lira comentou sobre impasse ente Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse em Lisboa que pode ter havido precipitação no anúncio de filiação de Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL). Marcada para o próximo dia 22, o evento de filiação foi adiado devido a princípios de desentendimento entre o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, com o presidente da República "Talvez o anúncio tenha sido de maneira açodada, talvez o anúncio tenha sido apressado, talvez o anúncio ainda careça de um amadurecimento que, eu não tenho dúvidas, o Partido Liberal e o presidente da República deverão fazer para chegar num bom termo com relação à filiação do presidente", disse Lira em entrevista à CNN.Membro do PP, partido que já foi casa de Bolsonaro e que esteve entre um dos possíveis destinos do chefe do Planalto, Arthur Lira comentou que as portas da legenda nunca estiveram fechadas, mas que também não pode dizer que elas ainda estão "abertas".Um dos motivos do atraso na filiação foi devido ao presidente pedir apoio a seu ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, em uma eventual candidatura ao governo do estado de São Paulo. O PL tinha intenção de apoiar o vice de João Doria, Rodrigo Garcia, mas Valdemar já admite discutir o assunto. Outro ponto de desavença foi o aceno da sigla com integrantes da esquerda. Bolsonaro está em uma viagem ao Oriente Médio . Nos Emirados Árabes Unidos, na cidade de Dubai, onde participou de uma feira aérea, comentou que o "casamento" com o PL precisa ser perfeito. Como algumas questões ainda necessitam ajustes, o presidente afirma que tanto ele quanto Valdemar estão em comum acordo para a filiação ocorrer após o dia 22