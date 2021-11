PL cancela evento que confirmaria filiação de Bolsonaro

Bolsonaro disse que 'tem muito a conversar' com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto (foto: Evaristo Sá/AFP) O evento que marcaria a oficialização da filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao Partido Liberal (PL), que aconteceria no dia 22 de novembro, está cancelado. A confirmação se deu por meio de uma nota, assinada pelo presidente da própria legenda, Valdemar Costa Neto, neste domingo (14/11).









A nota emitida por Valdemar Costa Neto finaliza deixando em aberto uma nova data para o compromisso da filiação.





"Muito a conversar"





Jair Bolsonaro, que está em Dubai para cumprir agenda, disse, durante a visitação à uma feira de aviação que ele e Valdemar Costa Neto têm "muito o que conversar".



Entre as questões pendentes listadas pelo presidente da República, estão pautas conservadoras e o apoio do partido a determinadas legendas pelo país, como o PSDB em São Paulo.





"Temos muitas coisas a acertar ainda. Por exemplo, o discurso meu e do Valdemar nas questões das pautas conservadoras, nas questões de interesse nacional, na política de relações exteriores. A questão de defesa, os ministros, o padrão de ministros a continuar. Casamento tem que ser perfeito", explicou Bolsonaro.