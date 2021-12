Datafolha: Lula foi o melhor presidente, Bolsonaro o pior

Lula e Jair Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) Os brasileiros consideram o ex-presidente Lula (PT) como o melhor presidente que o país já teve e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), como o pior. Foi este o resultado encontrado por uma pesquisa feita pelo Datafolha e divulgada na noite deste domingo (19/12) pelo jornal Folha de S. Paulo.

Os dois devem se enfrentar nas eleições presidenciais no ano que vem. A última pesquisa de intenção de votos feita pelo Datafolha apontou que, se as eleições fossem hoje, Lula venceria em todos os cenários possíveis no segundo turno. A vantagem sobre Bolsonaro é de quase 30 pontos percentuais.





Perguntados sobre quem seria o melhor presidente da história do Brasil, 51% apontaram o petista, que governou o país entre 2002 e 2010. Somente 11% dos entrevistados apontaram Bolsonaro como o melhor, menos do que a atual aprovação do governo, que está em 22%.





Em seguida, aparece o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que governou o país entre 1995 e 2002, com preferência de 7% dos entrevistados.





Como o pior presidente, 48% apontaram Bolsonaro; outros 18% indicaram o nome de Lula como o pior. Na sequência, os entrevistados apontaram o nome do atual senador Fernando Collor de Mello, que sofreu um processo de impeachment em 1992.