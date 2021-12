Bolsonaro dança funk em lancha no Guarujá; veja

Bolsonaro está passando as ferias no Guarujá (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi filmado por um assessor enquanto dava um passeio em uma lancha no litoral paulista, ao lado de apoiadores. Nas imagens, publicadas nesta segunda-feira (20/12), o chefe do Executivo federal dança a música “Baile de Favela” na versão “Funk do Bolsonaro”.