Datafolha: 60% dos entrevistados não confiam em nada dito por Bolsonaro

As atitudes de Bolsonaro frente a crise sanitária da COVID-19 refletem nos números de reprovação de seu governo. Desde o início da pandemia, com seus discursos negacionistas e na contramão da ciência, a popularidade do presidente vem despencando . E, mesmo cientes da crescente rejeição, Bolsonaro e seus aliados insistem em promover uma campanha de desinformação e divulgar tratamentos sem eficácia comprovada e por em dúvida a aplicação de vacinas contra o vírus.