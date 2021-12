Datafolha: Lula tem 59% contra 30% de Bolsonaro no 2º turno

Lula (PT) tem 59% das intenções de voto contra 30% do presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno (foto: EVARISTO SA/AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 59% das intenções de voto contra 30% do presidente Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno entre os dois, aponta pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 16. Brancos e nulos somam 10% e 1% diz não saber em quem votaria.





No caso de um enfrentamento entre Lula e Sergio Moro (Podemos), a vantagem do petista seria um pouco menor: 57% a 31%. Neste cenário, 12% votariam em branco ou anulariam e 1% diz não saber.Contra Ciro Gomes (PDT), Lula venceria por 56% a 26%. Outros 16% anulariam ou votariam em branco e 1% afirma não saber. Contra João Doria (PSDB), Lula levaria por 60% a 20%, com 19% de brancos e nulos. O outro 1% corresponde à fatia que diz não saber em quem votar.Se o enfrentamento no segundo turno fosse entre Bolsonaro e Moro, o ex-juiz da Lava Jato venceria por 48% a 30%. Brancos e nulos somariam 21%. Mais 1% diz não saber.Mais cedo, o Datafolha divulgou pesquisa sobre o primeiro turno das eleições. Lula aparece com 48% e venceria no primeiro turno.Para a pesquisa de segundo turno, o Datafolha ouviu 3.666 eleitores em 191 cidades brasileiras entre os dias 13 e 16 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos.