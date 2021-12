Datafolha: Lula lidera com 48%; Bolsonaro tem 22%, Moro, 9%, e Ciro, 7%

Bolsonaro e Lula polarizam a disputa para as eleições presidenciais em 2022 (foto: Nelson Almeida/AFP e Evaristo Sá/AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua com ampla vantagem na corrida presidencial para 2022. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), atual ocupante do cargo, está em segundo lugar e a entrada do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) na disputa embolou o terceiro lugar, a chamada terceira via.





É o que revela a pesquisa Datafolha feita de 13 a 16 de dezembro. O instituto ouviu 3.666 pessoas com mais de 16 anos, presencialmente em 191 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.





Foram feitas duas simulações. A primeira com um número limitado de candidatos e outra, com todos os nomes colocados até aqui. Em ambas, a vantagem de Lula é suficiente para garantir a vitória já no primeiro turno.





No primeiro cenário, o petista tem 48%, contra 22% de Bolsonaro, 9% de Moro, 7% de Ciro Gomes (PDT) e 4% do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Os votos nulo, branco ou em nenhum deles somam 8% e 2% não souberam responder.





Já no segundo cenário, Lula tem 47%, Bolsonaro, 21%, Moro e Ciro, as mesmas intenções do anterior. Doria também mantém a porcentagem, 3%.





Quanto aos nomes alternativos:





Os senadores Simone Tebet (MDB) e Rodrigo Pacheco (PSD) têm 1%

O senador Alessandro Vieira (Rede-SE), o ex-ministro Aldo Rebelo (sem partido) e o cientista político Felipe d'Ávila (Novo) não pontuaram

Nulos/brancos/ninguém somam 8%

Não sabem: 2%





Cenários diferentes





Não é possível fazer uma comparação direta com o levantamento anterior, feito entre 13 e 15 de setembro, já que os cenários são diferentes.





Porém, a entrada de Moro na disputa alterou o jogo em relação ao terceiro lugar, a chamada terceira via. Ele parece tirar alguns votos de Bolsonaro, outros de Ciro e outros de brancos e nulos.





Já Lula se aproxima dos 50% de intenções de voto e Bolsonaro oscila negativamente.





Em setembro, o petista tinha 27% e agora, subiu a 32%. O presidente oscila na margem de erro, de 20% para 18%. E Moro surge com 2%. Na pesquisa espontânea, quando o eleitor não é apresentado aos nomes à disposição, 36% dizem não saber em quem votar.





Em termos de perfil de eleitorado, há poucas mudanças em relação às pesquisas anteriores. Lula segue com seu melhor desempenho entre os mais jovens (54% no 1° cenário e 53% no 2°), menos escolarizados (56% em ambos) e mais pobres (56% e 55%, respectivamente).





Segundo o Datafolha, 51% da amostra é de pessoas que ganham até 2 salários mínimos.





Nesse corte, Bolsonaro tem avaliação homogênea, exceto entre os mais ricos, chegando a 32% e 34% entre quem ganha de 5 a 10 salários mínimos e acima de 10, respectivamente. Já Moro tem perfil semelhante, só se destacando nesses dois mesmos nichos, com 15% e 17%.





Regiões





No corte por região, Lula dispara no Nordeste, com 61% no 1° cenário e 63%, no 2°. A região representa 26% do eleitorado, ficando apenas atrás do Sudeste (44%).





Bolsonaro segue com melhor desempenho no Sul (15% do eleitorado), com 27% de intenção de voto no 1° cenário e 25%, no 2°. Já no Norte/Centro Oeste (16% da amostra), ele tem 26% no 1° e 25%, no 2°.





Moro está melhor posicionado no Sudeste e no Sul, em torno de 12% e 13%, mas está no patamar de Doria no Nordeste, com 3% nos dois cenários. Ciro, apesar de identificado com a região por ser cearense, atrai votos de forma homogênea.





Já o tucano, que é paulista, recebe 6% de intenções na sua região e 8%, no estado que governa (no 1° cenário).





Religião





Quando o quesito é a religião, a aprovação do nome de André Mendonça - evangélico - para compor a corte do Supremo Tribunal Federal não parece ter impactado a intenção de voto de Bolsonaro, que tem ainda um reduto no grupo, responsável por 25% da amostra populacional da pesquisa.





Lula lidera sobre Bolsonaro também nesse grupo, mas com vantagem menor (39% a 33% no 1° cenário e 38% a 31%, no 2°).

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.