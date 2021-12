Pesquisa: para 70%, Bolsonaro tem ação negativa no combate à inflação

(foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A economia é considerada o principal problema do país entre os eleitores brasileiros, com 41% das respostas e para 70% dos entrevistados a situação piorou, de acordo com dados edição de dezembro da pesquisa Genial-Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8/12). O levantamento também revelou que 70% dos eleitores avaliam como negativa a ação do governo Jair Bolsonaro (PL) contra a inflação.

A geração de empregos, o combate às queimadas na Amazônia e o combate à violência também são ações do atual governo com avaliação negativa para 51%, 51% e 50% dos entrevistados, respectivamente.









Contudo, quando questionados sobre a atuação do governo em diversas frentes, como o combate à corrupção e à COVID-19, os brasileiros se mostram descontentes. A avaliação da gestão do governo na luta contra o novo coronavírus é negativa para 47% do eleitorado e 48% deles consideram ruim a atuação do governo contra a corrupção.





O levantamento foi feito entre os dias 2 e 5 de dezembro com 2.037 entrevistas presenciais em todos o Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo.