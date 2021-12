Pesquisa da Genial: Lula segue na liderança e pode vencer no primeiro turno

(foto: JULIEN DE ROSA / AFP) A jornalista Rosana Hessel publicou um texto no Blog do Vicente , no Correio Braziliense , analisando os números de dezembro da nova pesquisa da Genial/Quaest, divulgados nesta quarta-feira (8/12), em relação às eleições presidenciais de 2022. Segundo ela, 'o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está se consolidando na liderança da corrida. A exemplo da anterior, o petista tem chance de vencer no primeiro turno, pois detém mais de 50% dos votos válidos.'









"Em um eventual segundo turno, Lula vence em todas situações em que é mencionado, com percentuais variando de 53% a 58% nos cinco cenários dos sete que constam no levantamento. Contra Bolsonaro, o petista vence com o placar de 55% a 33%. E, contra o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), o placar é de 63% contra 29%. Contra Ciro Gomes (PDT), Lula vence com 54% contra 21% e, contra João Dória (PSDB) o placar passa para 58% a 14%. E, contra Rodrigo Pacheco (PSD) a vantagem é maior ainda, de 58% contra 13%."





