Lula lidera pesquisa no Acre, estado mais bolsonarista da eleição de 2018

(foto: Ricardo Stuckert/AFP) Uma nova pesquisa de intenção de voto reforçou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) segue perdendo capital político até mesmo nas regiões onde era mais popular. Pesquisa eleitoral realizada no Acre pelo Perfil Pesquisas e divulgada nesta segunda-feira (13/12) pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac) mostrou o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva com 34,5% das intenções de voto no estado, superando Bolsonaro.









Outros pré-candidatos também aparecem nos resultados da pesquisa. O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) surge em terceiro lugar entre as intenções, com 9,3%. Depois, vem Ciro Gomes (PDT) com 5,9%, João Dória (PSDB) com 2,6% e o senador Rodrigo Pacheco (PSD) com 0,9%. Votos brancos, nulos ou pessoas que não responderam, somam 8,6% e 4,7% estão indecisos ou ainda não sabem em quem votar.





O jogo vira na pesquisa espontânea, quando o eleitor é questionado em que votaria, mas sem apresentar opções. Dessa forma, Bolsonaro supera Lula com 31,2%, enquanto o petista soma 28,9%. Moro tem 3,5%, Ciro 3,3%, Doria 0,8%, Pacheco 0,2%. Outros possíveis candidatos como Cabo Daciolo, Michel Temer, Dilma Rousseff e João Amoedo registraram 0,1%, cada.





Rejeição





Os 1.482 eleitores ouvidos pela pesquisa nos municípios acrianos de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Xapuri e Epitaciolândia, também responderam sobre qual é a pior opção de candidato para 2022.





Na opinião dos moradores do Acre, Lula tem a maior rejeição, 39,7%, quase dois porcento a mais que Jair Bolsonaro, que aparece com 37,9%. Doria tem 4,7%, Moro com 4,1%, Ciro 3,5% e Pacheco com 2,7%. 7,5% não responderam.