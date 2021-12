Datafolha: Bolsonaro mantém pior avaliação, com 53% de reprovação

Datafolha: Bolsonaro mantém pior avaliação de seu governo, com 53% de reprovação (foto: AFP)

A avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro (PL) se manteve em 53%, o pior nível de avaliação de seu mandato. É o que mostra a pesquisa Datafolha, divulgada na madrugada desta sexta-feira (17/12) pelo jornal Folha de S.Paulo. O percentual é o mesmo do levantamento anterior, feito em setembro. A avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro (PL) se manteve em 53%, o pior nível de avaliação de seu mandato. É o que mostra a pesquisa Datafolha, divulgada na madrugada desta sexta-feira (17/12) pelo jornal Folha de S.Paulo. O percentual é o mesmo do levantamento anterior, feito em setembro.





Sem grandes mudanças na avaliação, o percentual de pessoas que avaliam a gestão de Bolsonaro como ótimo/bom também se manteve nos mesmos 22% de setembro. O mesmo aconteceu com a pontuação de pessoas que enxergam o governo como regular, 24%.





Resultados da pesquisa:



Ótimo/bom: 22%

Regular: 24%

Ruim/péssimo: 53%

Não sabe: 1%



Levando em consideração os levantamentos do Datafolha, a avaliação do governo Bolsonaro vive seu pior momento, com a maior taxa de ruim ou péssimo e o menor índice ótimo ou bom desde que assumiu a Presidência em janeiro de 2019.





A pesquisa ouviu 3.666 pessoas entre segunda e quinta-feira desta semana em 191 cidades do país, com margem de erro de 2 pontos percentuais.





O governo Bolsonaro é mais bem avaliado entre empresários (50%) e evangélicos (32%). Já os maiores índices de reprovação estão entre os homossexuais e bissexuais (75%) e estudantes (73%), jovens de 16 a 24 anos (59%) e moradores do Nordeste (58%).





Entre os presidentes diretamente em primeiro mandato desde a redemocratização, a reprovação atual de Bolsonaro fica somente fica atrás de Fernando Collor (PRN), cuja avaliação chegou a 68% de ruim/péssimo.





*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro